Die Ärzte live on tour

Metallicas Nachwuchs. Sorge um AC/DC. Album der Woche von Black Label Society. Samurai Pizza Cats im Interview u.a.

Back In Black – das Metal-Update AC/DC: Stevie Young im Krankenhaus Metallica: Blutspende-Erfolg und neue Mucke von Bastardane Hochzeitsglocken bei Alice Cooper, Trennung bei Kelly Osbourne und Sid Wilson Parkway Drive-Skandal: Crew-Mitglied hatte Sex mit Minderjähriger Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor: Black Label Society ENGINES OF DEMOLITION Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview Das neue Samurai Pizza Cats-Album PRESS START erscheint.…