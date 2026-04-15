The Strokes live on tour

Metallica liefern erneut den Beweis, dass Metal-Musik vereint und die Gemeinschaft dazu bestimmt ist, Gutes zu tun.
Im April 2025 begann die Kollaboration zwischen Metallica, ihrer All Within My Hands-Stiftung und dem amerikanischen Roten Kreuz. Fast ein Jahr nach Beginn der Zusammenarbeit gibt es eine erfreuliche Bilanz, wie das Rote Kreuz mitteilt. Großzügige Teilnahme In einem Statement schreibt die All Within My Hands-Stiftung: "Wir sind von der großzügigen Teilnahme der Metallica-Familie an unserer Zusammenarbeit mit dem American Red Cross überwältigt! Seit der Einführung im April wurden durch die Red Cross x Metallica-Blutspendeaktionen in den USA mehr als 25.000 Blutspenden gesammelt. Wir hatten auch das Privileg, diese Kampagne während der australischen M72-Tour international aufzuziehen. Inklusive der Spendenaktionen des…
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