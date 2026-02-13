One Sentence. Supervisor live on tour

Mit dem wundervollen WEAPONS OF BEAUTY veröffentlicht Jay Buchanan, Frontmann der Rival Sons, dieser Tage sein erstes echtes Soloalbum.

Das komplette Interview mit Jay Buchanan von Rival Sons findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Stilistisch bewegts sich die Platte zwischen Gospel, Soul, Roots und Americana. Repräsentiert dies deine persönliche Plattensammlung? Jay Buchanan: Ich liebe und lebe Musik: Rock, Soul, Gospel, Country. Aber auch Sachen wie Afrika Bambaataa oder Fela Kuti, der zu meinen Top-fünf-Lieblingskünstlern aller Zeiten zählt. Genauso mag ich Samba und Klassik. Und ich liebe Jazz. Aber ich bin weder Jazz- oder Samba-Musiker noch ein nigerianischer Künstler,…