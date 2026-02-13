Julian Sas live on tour

Nervosa haben die Veröffentlichung eines neuen Albums angekündigt. Die Titelnummer samt Video gibt schon mal einen Vorgeschmack.
Die brasilianisch-griechischen Thrasherinnen Nervosa waren in den letzten Monaten fleißig und haben zwischen all den zahlreichen Liveshows am Nachfolger zu JAILBREAK (2023) gearbeitet. Dieser trägt den Titel SLAVE MACHINE und soll am 3. April über Napalm Records erscheinen. Als Produzent fungierte Martin Furia von Destruction, mit denen Nervosa erst vergangenen Herbst auf „Thrash Of The Titans“-Tournee waren. Gemeinsam mit Testament und Obituary zog die Thrash-Karavane durch Europa. Wie die Tour-Pläne für 2026 aussehen, ist noch nicht bekannt. Bislang sind nur vereinzelte Festival-Auftritte bestätigt. Ein brutaler Schritt nach vorn Jedoch können Fans ziemlich sicher sein, dass nach dem Release von SLAVE…
