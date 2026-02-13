Scarlxrd live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 13.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Hoaxed und Worm.
Converge Converge könnten nicht auf diesem Niveau wüten, mit diesem aus allen Poren Blut & Wasser schwitzenden Ethos, wenn sie nicht tief zuinnerst vom Guten überzeugt wären. (Hier weiterlesen) Slaughterday Stücke wie ‘Rapture Of Rot’ vereinen doomig-trübes Dahinsiechen und wüstes Geballer, Nummern wie das Hit-verdächtige ‘Astral Carnage’ zeigen bitterböse Zähne, und der gemächliche Titel-Track sowie ‘Necrocide’ warten mit auffällig verspielten Gitarren auf. (Hier weiterlesen) Hoaxed DEATH KNOCKS Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats 03/2026. Drei Mädels, volle Power. Was die US-Band Hoaxed auf ihrem zweiten offiziellen Album veranstaltet, macht Lust auf mehr. DEATH KNOCKS strotzt vor Melodien, hat…
