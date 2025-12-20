Pales live on tour

Angus McSix kommt zusammen mit Bloodbound und Brainstorm im März 2026 für zehn Termine nach Deutschland.

METAL HAMMER präsentiert: Angus McSix + Bloodbound + Brainstorm - Tour 2026 12.03. Hamburg, Kent 13.03. Leipzig, Hellraiser 14.03. Regensburg, Event Hall Airport 15.03. München, Backstage 16.03. Nürnberg, Hirsch 17.03. Berlin, Lido 18.03. Saarbrücken, Garage 19.03. Heidelberg, Halle 02 20.03. Oberhausen, Kulttempel 21.03. Andernach, Live Club Tickets unter www.metal-hammer.de/tickets