Poets Of The Fall live on tour

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Album des Monats 06/2026: Khemmis KHEMMIS
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Khemmis wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Evergrey, Soulburn und Shinedown auf die Plätze verweisen.
Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Juniausgabe: Khemmis KHEMMIS Das Album des Monats Juni 2026 stellen Khemmis. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,71 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen. >> Lest hier das komplette Review zu KHEMMIS von Khemmis << *** Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte *** Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Juniausgabe 2026! *** Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für…
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