President live on tour

Nachdem bereits Ozzy Osbourne den „Lord Mayor’s Award“ posthum erhalten hat, wird nun auch Tony Iommi die Ehre seiner Heimatstadt zuteil.

Black Sabbath gehören fraglos zu den einflussreichsten Berühmtheiten, die Birmingham hervorgebracht hat. Demnach ist es nicht verwunderlich, sondern eigentlich geradezu logisch, dass die Stadt sich auf ihre Weise dankbar zeigen möchte. Am 3. Dezember 2025 (der Tag, an dem Ozzy 77 Jahre alt geworden wäre) erhielt Ozzy Osbourne daher posthum den „Lord Mayor’s Award“. Nun ist Tony Iommi an der Reihe. Es ist nicht die erste Auszeichnung, die Iommi in seiner Heimat erhält. Nur wenige Tage vor ihrem Abschiedskonzert und wenige Wochen vor Ozzys Tod erhielten alle vier Originalmitglieder von Black Sabbath die „Freedom Of The City“-Auszeichnung. Diese würdigt die Bedeutung…