Puscifer live on tour

>>> Mit dem Promo Code "Hammer" Tickets gewinnen und Angebot nutzen! <<< Die weltberühmte Band Iron Maiden und die Sierra Madre GmbH präsentieren „The Rum of the Ancient Mariner“ – einen hochwertigen Caribbean Dark Rum, inspiriert von der epischen Erzählung „Rime of the Ancient Mariner“, einem Meilenstein des Heavy-Metal-Storytellings vom 1984 erschienenen Album Powerslave. Musikfans und Rum-Kenner erwartet ein Blend mit Tiefe, Charakter und einer Hommage an kompromisslose Handwerkskunst. SAMMLEROBJEKT FÜR ALLE LIEBHABER Das Label wurde von Dan Mumford gestaltet, einem langjährigen Wegbegleiter der Band, und entführt visuell in eine detailreiche Welt, die bei jedem Blick neue Facetten offenbart. Die…
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