Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Saga live on tour

teilen
mailen
teilen

April 2027

Mai 2027

Alles über Saga

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Iced Earth: Jon Schaffer kündigt neue Musik an
Iced Earth-Frontmann Jon Schaffer während des Sturms auf das US-Kapitol
Trump-Fan Jon Schaffer will zwar neue Musik mit Iced Earth machen, doch nicht um jeden Preis und auch nicht schnell.
Nach seiner Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump hat Jon Schaffer vor, sich wieder der Musik zu widmen. Dies gab der Iced Earth-Mastermind im Interview beim Brutally Delicious-Podcast zu Protokoll. Allerdings geht es dem Aufrührer vom 6. Januar 2021 nicht darum, möglichst schnell ein Album auf den Markt zu werfen. Der 58-Jährige hat durchaus einen Anspruch an seine Kompositionen. Echte Kunst "Es wird neue Musik geben", stellt Jon Schaffer klar. "Daran besteht kein Zweifel. Aber es wird in meinem Zeitrahmen geschehen. Denn auch wenn ich weiß, dass die Iced Earth-Fans neue Musik wollen, bin ich nicht an neuer Musik interessiert. Ich…
Weiterlesen
Zur Startseite