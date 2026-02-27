Science Man live on tour

Greg Mackintosh von Paradise Lost ist aktuell — übertrieben ausgedrückt — nur mehr Haut und Knochen. Nun erklärt er sein geringes Gewicht.

Wer die britischen Gothic Metal-Veteranen Paradise Lost zuletzt live in Farbe gesehen hat, durfte die derzeitige Statur von Gitarrist Greg Mackintosh aufgefallen sein. Im Vergleich zu seiner Figur von vor ein paar Jahren kommt der 55-Jährige aktuell wie eine Bohnenstange daher. Insofern durfte es niemanden verwundern, dass sich die Fans um dem Musiker ein bisschen Sorgen machen. Der Künstler hat sich nun selbst zu Wort gemeldet und erklärt seinen rapiden Gewichtsverlust mit "anhaltenden gesundheitlichen Problemen". In guten Händen "Man hat mir gesagt, dass eine Menge Nachrichten wegen meines Gewichtsverlusts während der letzten paar Monate reingekommen sind", spricht Mackintosh den Elefanten…