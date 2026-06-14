Screensaver live on tour

Nachdem Warkings neulich den Crusader gehen lassen mussten, hat sich pünktlich zur ersten Show des Sommers ein neuer Krieger gefunden.
Warkings können wieder vollständig in die Schlacht ziehen. Erst vor Kurzem gab die Power Metal-Formation um Sänger Georg Neuhauser (Serenity) alias Tribun über die Sozialen Netzwerke bekannt: „Nach unzähligen Schlachten, die auf Festivals und Tourneen geschlagen wurden, legt der Kreuzritter sein Banner nieder und reitet einem anderen Schicksal entgegen.“ Die Trennung sei nach acht gemeinsamen Jahren jedoch im Guten verlaufen. Ob es bereits einen Nachfolger gibt und in welche Rolle dieser schlüpfen wird, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Einem Kommentar der Band nach zu urteilen war lediglich absehbar, dass es ein vollkommen anderer Kriegscharakter sein soll. Immerhin gebe…
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