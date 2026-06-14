Nicko McBrain live on tour

Vor genau zwei Jahrzehnten veröffentlichten Moonspell ihr siebtes Studioalbum MEMORIAL. Anlässlich des Jubiläums blicken wir heute zurück.
Moonspell veröffentlichten 2006 mit MEMORIAL ein Album, das die portugiesischen Gothic-Metaller nach drei Jahren Funkstille mit voller Wucht zurück ins Spiel brachte. Das Werk markierte ihr siebtes Studioalbum und erschien nach dem Wechsel zum neuen Label SPV. Viele Fans hatten sich gefragt, ob die Band nach dem Jahrtausendwechsel noch mithalten könne. In einer Zeit, in der Sängerinnen im Gothic Metal plötzlich die Charts dominierten und Bands wie Nightwish oder Lacuna Coil an ihnen vorbeizogen, behaupteten manche bösen Zungen sogar, Moonspell hätten ihren Platz an der Spitze des Genres verloren. Doch MEMORIAL machte unmissverständlich klar, dass diese Band noch lange nicht…
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