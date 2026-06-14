Denuit live on tour

Angesichts der Anschuldigungen gegen Bassist Thomas Hewson gibt es eine erste personelle Umwälzung bei Tailgunner: Rhea Thompson ist raus.
Gestern informierten Tailgunner ihre Fans selbst über Anschuldigungen gegen Band-Gründer und Bassist Thomas Hewson. Die britischen Heavy-Metaller führten zwar nicht an, was Hewson konkret vorgeworfen wird, jedoch kursieren im Internet Gerüchte. Laut Primetimer gibt es Mutmaßungen hinsichtlich sexueller Gewalt und Vergewaltigung einer Ersatzgitarristin. Weiter hatte es bereits den Eindruck, dass Gitarristin Rhea Thompson der Band jüngst den Rücken gekehrt hat. Dies bestätigt die 22-Jährige nun in einem ausführlichen Statement. Unfeiner Move "Ich möchte sicherstellen, dass meine Sicht der Dinge gehört wird, und die aktuelle Situation rund um Tailgunner richtigstellen", beginnt Thompson ihre Erläuterugen. "Ich werde nicht auf Einzelheiten bezüglich der…
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