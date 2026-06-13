Sleeping With Sirens live on tour

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 29.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Sarcasm und All Them Witches.
Devin Townsend Als Rock-Musical angelegt, ist es ein langjähriges Herzensprojekt, an dem Townsend über ein Jahrzehnt hinweg gearbeitet hat. (zum Review ) Shinedown EI8HT ist Rock in all seinen Facetten: bombastischer Stadion-Rock, energische Ausbrüche, epische Melodiebögen, abwechslungsreiche Arrangements und leise Momente. (zum Review) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen?…
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