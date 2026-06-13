Self Deception live on tour

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Foreigner und Europe gehen auf gemeinsame Arena-Tour
Foreigner, Bruce Watson und Luis Maldonado
Da so viele Konzerte der laufenden Tournee ausverkauft sind, legen Foreigner nächstes Jahr nach. Europe sind als Special Guests dabei.
Anlässlich des 50. Band-Jubiläums sind Foreigner gerade auf Tour durch Europa. Zwar ist aus unterschiedlichen Gründen keines der Originalmitglieder dabei, aber das Line-up wurde unter anderem von Gründungsgitarrist Mick Jones sorgfältig ausgewählt und abgesegnet. Auch Ursprungssänger Lou Gramm scheint zufrieden mit der aktuellen Aufstellung. Immerhin stand der 72-Jährige in den vergangenen Monaten mehrfach mit den Kollegen auf der Bühne. Vermächtnis Im Gespräch mit Lipps Service With Scott Lipps gab Gramm erst im April Auskunft zu Mick Jones’ Befinden: „Er befindet sich im Endstadium von Alzheimer.“ Im Interview mit News-Press erklärte der Sänger: „Als ich das letzte Mal mit ihm sprach,…
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