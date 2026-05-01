Spike And The Gimme Gimmes live on tour

Ende Februar fanden sich mehrere ehemalige Children Of Bodom-Mitglieder für eine Tribut-Show zusammen. Das soll sich wiederholen.
Unter dem Motto „A Celebration Of Music“ fand am 26. Februar 2026 ein bis dato einmaliges Konzertwochenende zu Ehren des 2020 verstorbenen Children Of Bodom-Sängers und Gitarristen Alexi Laiho statt. Mit dabei waren die Gründungsmitglieder Alexander Kuoppala (Gitarre, Gesang), Henkka Seppälä (Bass), Janne Wirman (Keyboard) und Jaska Raatikainen (Schlagzeug). Laihos Platz übernahm stellvertretend Lost Society-Frontmann Samy Elbanna. Der ausführliche Bericht vom Children Of Bodom-Comeback: Exklusiv in der neuen METAL HAMMER-Ausgabe! Ihr bekommt METAL HAMMER 05/2026 ab dem 10.04.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Kürzlich war Janne Wirman…
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