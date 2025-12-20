Stoic Mind live on tour

METAL HAMMER blättert mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith durch den Bildband ‘Infinite Dreams’.

METAL HAMMER: Es war der Beginn einer neuen Iron Maiden-Ära, die vielleicht die erfolgreichste ist und bis heute andauert. Und ihr habt tatsächlich neue Höhen erreicht – mit eurem eigenen Flugzeug. Was ist eure schönste Erinnerung an das Reisen mit der Ed Force One, die 2008 erstmals abhob? Dave Murray: Wir hatten all diese maßgefertigten Sitze im Flugzeug. Im Grunde genommen wurde es innen auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, um…