Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Stoic Mind live on tour

teilen
mailen
teilen

Mai 2026

Alles über Stoic Mind

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Iron Maiden: Leben in den goldenen Jahren
Iron-Maiden-Backstage-Palladium-New-York-City-29-Juni-1982
METAL HAMMER blättert mit den Iron Maiden-Gitarristen Dave Murray und Adrian Smith durch den Bildband ‘Infinite Dreams’.
Das komplette Interview mit Iron Maiden findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Es war der Beginn einer neuen Iron Maiden-Ära, die vielleicht die erfolgreichste ist und bis heute andauert. Und ihr habt tatsächlich neue Höhen erreicht – mit eurem eigenen Flugzeug. Was ist eure schönste Erinnerung an das Reisen mit der Ed Force One, die 2008 erstmals abhob? Dave Murray: Wir hatten all diese maßgefertigten Sitze im Flugzeug. Im Grunde genommen wurde es innen auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, um…
Weiterlesen
Zur Startseite