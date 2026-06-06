The Afghan Whigs live on tour

September 2026
- Mo. 28.9.2026 The Afghan Whigs live in Amsterdam 🎫
- Mi. 30.9.2026 The Afghan Whigs live in Köln 🎫
Oktober 2026
- Do. 1.10.2026 The Afghan Whigs live in Seraing 🎫
- Sa. 3.10.2026 The Afghan Whigs live in Eindhoven 🎫
- So. 4.10.2026 The Afghan Whigs live in Antwerpen 🎫
- Mo. 5.10.2026 The Afghan Whigs live in Brüssel 🎫
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