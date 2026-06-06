The Afghan Whigs live on tour

Evergrey

3 / 7

Dark Metal

Es ist nicht, dass Evergrey nach über 30 Jahren nicht wissen, was sie tun. Es ist, dass ihnen stets das fehlte, was Bands wie Katatonia oder Dark Tranquillity in ihren jeweiligen Genres hatten: echte Konsequenz. ­ARCHITECTS OF A NEW WEAVE ist, kurz gesagt, überfrachtet und unhomogen. Die kantig-harten Gitarren stechen fast störend hinaus, die Synthesizer […]