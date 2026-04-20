Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Halo Effect live on tour

teilen
mailen
teilen

Februar 2027

März 2027

Alles über The Halo Effect

teilen
mailen
teilen

Nächster Artikel

Vorheriger Artikel

Zuletzt kommentiert
Meistgelesen
Neue Reviews
Lamb Of God: Randy Blythe ist „kein tanzender Affe“
Randy Blythe mit Lamb Of God am 12. November 2023 beim Mexico Metal Fest in Monterrey
Dass Lamb Of Gods Randy Blythe einen ausgeprägten moralischen Kompass hat, ist nicht neu. Für seine Kritiker hat er deshalb klare Worte.
Es gibt immer wieder Stimmen, die finden, dass Politik nichts in der Musik verloren hat. Für Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe ist beides jedoch untrennbar miteinander verbunden. Mehr noch – seiner Ansicht nach ist es eine Frage von Verantwortung und Moral, seine Meinung kundzutun. Recht und Unrecht Im Interview mit Kerrang! wurde Blythe kürzlich gefragt, wie er auf jene reagiert, die sagen, dass sich Musiker oder Entertainer aus politischen Dingen heraushalten sollten. „Diesen Leuten sage ich: ,Verpisst euch!‘“, antwortet der Musiker direkt wie eh und je. „Ich bin kein tanzender Affe, der nur zu eurer Unterhaltung da ist. Wenn ihr…
Weiterlesen
Zur Startseite