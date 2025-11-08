The Ukrainians live on tour

Charlie Benante und Carla Harvey haben „Ja“ zueinander gesagt. Unter den geladenen Gästen befand sich allerhand Rock- und Metal-Prominenz.
Im Januar vergangenen Jahres gaben Pantera-/Anthrax-Drummer Charlie Benante und Ex-Butcher Babies-Frontfrau Carla Harvey ihre Verlobung bekannt. Nun sind sie verheiratet. Die Trauung fand am 12. Oktober in The Secret Garden in Las Vegas statt. Unter den mehr als 200 Gästen befanden sich Band-Kollegen von Benante, Chris Jericho (Ex-WWE-Star und Fozzy-Frontmann), Moderator Eddie Trunk, Mitglieder von Dream Theater, Mötley Crüe, Nickelback und Kiss. Bassist Gene Simmons scheint sich tatsächlich von seinem kürzlichen Autounfall erholt zu haben, denn er hielt die Trauung ab. Größer als gedacht Ex-Kiss-Gitarrist Bruce Kulick teilt ein paar Schnappschüsse und Videos der Feierlichkeiten in den Sozialen Netzwerken und schreibt…
