Smash Into Pieces live on tour

Dennis Diehl (Any Given Day) und Tim „Tetzel“ Schmidt (Asenblut, All For Metal) treffen sich im Ring – beziehungsweise am Festival-Biertisch. Wer wird zum Halbgott im Armdrücken?
Any Given Day sind seit 2012 aktiv und begeistern seither mit ihrem einzigartigen Metalcore-Sound. Das aktuelle Album LIMITLESS (2024) trägt den Willen zur Kraftsteigerung schon im Namen – dass Sänger Dennis Diehl Kraftsportler ist, hört und sieht man ihm an. Asenblut gelten für viele Fans als deutsche Amon Amarth: Mit deutschsprachigem Melodic Death Metal und Wikingerthematik setzen sie seit 2007 Bühnen in Clubs und auf Festivals (dieses Jahr etwa Ragnarök, Rockharz, Summer Breeze) in Brand. Sänger Tim „Tetzel“ Schmidt, der mittlerweile auch bei All For Metal aktiv ist, verkörpert die kraftstrotzende Musik perfekt; im „echten Leben“ und abseits der Musik…
