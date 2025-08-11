Tim Vantol live on tour

Nachdem kürzlich die erste Single erschienen ist, bringen Of Mice & Men nun die nächste – zeitgleich mit der Ankündigung eines neuen Albums.
2025 wird ein gutes Jahr für Fans von Of Mice & Men. Nachdem im Mai bereits das Lied ‘Another Miracle’ samt Video erschienen ist, kommt mit ‘Wake Up’ die nächste Nummer aus dem neuen Album. Dieses wurde nun ganz offiziell angekündigt. Wie die erste Single heißt die Scheibe ANOTHER MIRACLE und soll am 14. November via Century Media Records erscheinen. Es ist nach TETHER (2023) das zweite Album, das komplett in Eigenregie entstanden ist. Frontmann Aaron Pauley hat alle Songs selbst gemixt und gemastert. Komparativ und Imperativ Of Mice & Men kommentieren: „Die Entstehung hat lange gedauert und unzählige Stunden…
