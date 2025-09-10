Tortoise live on tour

Gitarrist Daron Malakian hat eine System Of A Down-Coverband in Chicago mit einem Überraschungsauftritt sehr glücklich gemacht.
System Of A Down-Gitarrist Daron Malakian hat in Chicago die Coverband Peephole mit einem Spontanauftritt überrascht, als diese gerade ‘Needles’ in einer Bar spielte. Malakian, der wegen eines eigenen Auftritts mit System Of A Down in der Stadt war, schlenderte zufällig vorbei und entschied sich dazu, der Tribute-Gruppe einen Besuch abzustatten. Auf Instagram erzählt der Gitarrist: "Lasst mich damit anfangen, dass nichts hiervon geplant war. Wir hatten vor unserer Show in Chicago einen Tag frei, und nachdem wir etwas essen waren, beschloss ich, ein paar Fotos mit Greg Waterman zu schießen. Wir hatten nicht geplant, zum Wrigley Field zu gehen, landeten…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.