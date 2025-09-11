System Of A Down live on tour

Die legendäre Kulturstätte, das Münchener Backstage, soll über die nächsten Jahre einen radikalen Umbau genießen.
Das Münchener Backstage gehört zu den wichtigsten Veranstaltungsorten für Rock-, Metal- und Pop-Konzerte in der Bayerischen Landeshauptstadt. Jetzt soll das Kulturzentrum massiv umgebaut werden, wie Geschäftsführer Hans-Georg Stocker bestätigt und die Süddeutsche Zeitung berichtet. Schluss mit Provisorium Ziel hinter dem Umbau sei es, das "endgültige Backstage" zu verwirklichen, so Stocker, und dem "von Zukunftsängsten geplagten Provisorium" ein Ende zu setzen, wie die Süddeutsche Zeitung die Kulturstätte beschreibt. Aus der Arena im Osten des Geländes soll eine Multifunktionshalle für 3.500 bis 4.000 Gäste entstehen, die nicht nur für Konzerte gedacht ist, sondern auch für Lesungen, Ausstellungen, Tagungen und Kongresse. Im Norden…
