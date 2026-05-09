Tungsten live on tour

Villeneuves intensiver Thriller ‘Sicario’ kehrt zurück auf die große Leinwand. Hochkarätig besetzt mit Emily Blunt und Benicio del Toro.
Mit ‘Sicario’ steht ein weiteres Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best Of Cinema in den Startlöchern und offenbart eine Welt voller Korruption und Gewalt, in der Moral schon längst keine Kategorie mehr ist. Nach seinem aufwühlenden und hochgelobten US-Debüt ‘Prisoners’ inszenierte ‘Dune’-Regisseur Denis Villeneuve mit ‘Sicario’ erneut einen ebenso brillanten wie intensiven Thriller voller Hochspannung. Kurzinhalt Der Drogenkrieg beherrscht seit Jahren den Grenzbereich zwischen Arizona und Mexiko. Nachdem die idealistische FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) im Geheimversteck eines Drogenkartells einen grausamen Fund macht, meldet sie sich zu einer internationalen Task-Force, um Jagd auf die Drahtzieher zu machen. Ihr erster Einsatz…
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