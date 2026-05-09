Five Finger Death Punch live on tour

Die Symphonic Black-Metaller Dimmu Borgir haben sich mit GRAND SERPENT RISING acht Jahre Zeit gelassen. Gitarrist Silenoz erklärt, warum.
Ganze acht Jahre sind ins Land gezogen, seit Dimmu Borgir ihr letztes vollständiges Album EONIAN veröffentlichten. Gitarrist Sven "Silenoz" Kopperud erklärt im Interview mit Killer Tube, warum die Arbeit an GRAND SERPENT RISING (VÖ: 22. Mai) so lange gebraucht hat und was die Band bei der Arbeit an einer Platte antreibt. Großartiges erreichen Darauf angesprochen, was Dimmu Borgir in den letzten acht Jahren durchgemacht haben und was es mit dem Schlangenthema des Albums auf sich hat antwortet Silenoz: "Wir mussten uns öfter Häuten als zuvor. Aber das ist gut so. Ich finde, großartiges sollte nicht leicht zu erreichen sein. Es sollte…
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