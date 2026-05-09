Dazzling Killmen live on tour

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Social Distortion: Mike Ness spricht über kommendes Album
Mike Ness von Social Distortion während des '2025 KROQ Almost Acoustic Christmas' am 13. Dezember 2025 im Kia Forum in Inglewood
Social Distortion-Mainman Mike Ness erklärt die fünfzehnjährige Wartezeit auf BORN TO KILL und vor welchen Herausforderungen er dabei stand.
Social Distortion-Frontmann Mike Ness hatte in den vergangenen Jahren mit vielen Rückschlägen und Herausforderungen zu kämpfen. Vermutlich hat es auch deshalb fünfzehn Jahre gebraucht, bis die Band mit BORN TO KILL ein neues Studioalbum an den Start bringt. Im Interview mit Noise11 sprach er nun über die lange Wartezeit auf den Nachfolger zu HARD TIMES AND NURSEY RHYMES (2011) und warum das aktuelle Werk so sehr in der Vergangenheit verhaftet ist. Bewegte Vergangenheit „Vor fünfzehn Jahren waren wir ständig auf Tour. Dann passierten viele Dinge im echten Leben. Mein älterer Sohn hatte Probleme mit Drogen und Alkohol. Ich musste trotzdem…
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