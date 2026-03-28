Yeast Machine live on tour

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Grammys: Academy übersieht Brent Hinds (Mastodon)
Brent Hinds mit Mastodon am 22. September 2024 beim Riot Fest 2024 in Chicago
Die Macher der Grammys haben mit dem früheren Mastodon-Gitarrist Brent Hinds einen einstigen Preisträger bei "In Memoriam" verschmäht.
Jede Jahr gedenkt die Recordings Academy bei den Grammys im Rahmen des "In Memorian"-Segments den im Vorjahr verstorbenen Künstlern. Dieses Jahr wurde dabei unter anderem Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne, D’Angelo sowie Soul-Sängerin Roberta Flack (‘Killing Me Softly With His Song’) mit speziellen Live-Einlagen die Ehre erwiesen. Einen menschlichen wie musikalischen Verlust haben die Macher allerdings dieses Jahr übersehen: Den einstigen Mastodon-Gitarristen Brent Hinds. Grober Schnitzer Das gilt aber nur für den zeremoniellen, live im Fernsehen übertragenen Part — auf der Grammys-Website hat ihn Recording Academy durchaus aufgelistet. Doch es regt sich nun Kritik daran im Netz, dass man kein Foto…
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