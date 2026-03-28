Yoth Iria live on tour

Die wiedervereinigten Nevermore haben einen Vertrag bei Reigning Phoenix Music unterschrieben. Ein erstes Konzert im neuen Line-up ist ebenfalls angesetzt.
Als Nevermore-Sänger Warrel Dane 2017 verstarb, war die Zukunft der Band lange Zeit ungewiss. Sein Tod bedeutete noch im selben Jahr die Auflösung. 2024 fanden sich der frühere Gitarrist Jeff Loomis und Schlagzeuger Van Williams jedoch wieder zusammen, um einen Neustart zu wagen. Nun hat die wiedervereinigte Truppe zudem eine neue Label-Heimat gefunden. Ein erstes Konzert für die neue Besetzung ist ebenfalls angesetzt. Neustart für Nevermore Jeff Loomis und Van Williams äußern sich zu dem neuen Kapitel in der Geschichte von Nevermore. „Wir freuen uns riesig, bekanntgeben zu können, dass Nevermore offiziell bei Reigning Phoenix Music unter Vertrag stehen! Von…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.