ZSK live on tour

Mitte der Neunziger veröffentlichten Dismember ihre dritte Scheibe. Wir reisen zurück in Schwedens Death Metal-Szene.
Dismember werden heute zu den "Big Four" des schwedischen Death Metal gezählt. Die Band teilt sich den Titel mit Entombed, Grave sowie Unleashed und landete bereits 1991 mit ihrem Debütwerk LIKE AN EVER FLOWING STREAM einen Hit in der Szene, die noch in ihren Baby-Schuhen steckte. Dismember versuchten sich an Melodien und Riffs Ihr drittes Album MASSIVE KILLING CAPACITY erschien heute auf den Tag genau vor 30 Jahren. Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern wagt sich dieses Werk in melodiösere Gebiete hervor, weshalb sein Stil auch gerne als Death’n’Roll bezeichnet wird. Der britische METAL HAMMER schrieb dazu: "Sicher, der Sound…
