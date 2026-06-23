999 live on tour

Warning

5.5 / 7

Doom Metal

Also, wenn jemand Doom (lies: langsam) ist, dann Warning. Mit RITUALS OF SHAME offerieren Englands Ikonen ihre erste Platte seit zwanzig Jahren. Das nennt man dann wohl glazial. Bei solch einer langen Pause stellt sich natürlich immer die eine große Frage, ob die Welt auf diese Band gewartet hat. Und die Antwort muss in diesem […]