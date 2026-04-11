And Also The Trees live on tour

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Leserpoll 2025: Bekannte Gefilde
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Unserer sehr geschätzten Leserschaft wurde die Aufgabe zuteil, sich im Leserpoll selbst ein Urteil über das Metal-Jahr 2025 zu bilden.
Den kompletten Leserpoll findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! In Ausgabe 01/2026 haben wir ausführlich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und euch dazu aufgefordert, es uns gleichzutun. Für eure Einsendungen bedanken wir uns herzlich – und präsentieren euch hier einen Teil der Ergebnisse des Leserpolls. Beste Band aller Zeiten Iron Maiden Metallica AC/DC Kiss Motörhead Black Sabbath Judas Priest Doro Slayer Led Zeppelin Aufsteiger des Jahres Orbit Culture Castle Rat Coroner Iotunn The Halo Effect Avatar Yungblud Warfield Ambush April Art…
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