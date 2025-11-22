Arde Bogotá live on tour

Erst kürzlich haben Kreator offiziell ihr 16. Studioalbum angekündigt. Nun gibt es die erste Single-Auskopplung.
Es ist erst seit Kurzem offiziell: Kreator veröffentlichen ein neues Album. Das 16. Studiowerk heißt KRUSHERS OF THE WORLD und erscheint am 16. Januar 2026 via Nuclear Blast. Ab sofort kann der Silberling auch vorbestellt werden. Obendrauf gibt es taufrisch die erste Single ‘Seven Serpents’. Das offizielle Video zur Musik erscheint später an diesem Tag, um 16 Uhr unserer Zeit, auf den YouTube-Kanälen von Kreator und Nuclear Blast. Alle an Bord Derzeit befinden sich Mille Petrozza und seine Crew an Bord der Full Metal Cruise XII. Ob dort auch das neue Stück präsentiert wird, ist unklar. ‘Strongest Of The Strong’ wurde…
