Bacht’n de Vulle Moane live on tour

Du willst bei METAL HAMMER reinschnuppern, als Praktikant (m/w/d) in der Berliner Redaktion arbeiten und Musikjournalismus kennen lernen? Dann mach doch! Alle Infos zum Praktikum findest du hier!

Ausschreibung: Praktikum in der METAL HAMMER-Redaktion Deine Leidenschaft ist Metal, Du willst als Journalist über Musik berichten und einen Fuß in die Welt der Medien setzen? Dann bietet Dir METAL HAMMER in Berlin die tolle Chance, Redaktionsarbeit hautnah kennenzulernen: Was dich erwartet: – Verfasse Reviews, Meldungen, Interviews, Konzertberichte, Specials – wir wollen deine Talente erkennen und fördern – Recherchetätigkeiten und allgemeine Redaktionsarbeit – Pack mit an und unterstütze METAL HAMMER auf Festivals, bei Konzerten und Events – direkte, aktive Mitarbeit in der Redaktion eines Monatsmagazins und einer Website Anforderungen: – Sehr gute Repertoire-Kenntnisse und persönliche Leidenschaft für das Thema Musik und Metal –…