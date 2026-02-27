Balaclava live on tour

Laut Slash darf und soll jedes Band-Mitglied bei Guns N’ Roses Ideen und Einfälle zum Songwriting für die neue Scheibe miteinbringen.

Slash gibt derzeit regelmäßig mehr oder weniger neue Zwischenstände dazu ab, wie Guns N’ Roses beim Songwriting für ihr lang erwartetes neues Studiowerk vorankommen. Im Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender 93X ging Moderator Pablo nun auf einen speziellen Aspekt ein — und zwar, wie man sich das Liedermachen bei den Sleaze-Rockern vorstellen kann: Gibt Axl Rose die Richtung vor, oder dürfen alle Band-Mitglieder mitreden? Alle mischen mit Der Gitarrenheld hatte darauf eine klipp und klare Antwort: "Ja, es war schon immer eine Demokratie. So war es stets wirklich, wirklich kollaborativ. Und zwar bei jedem Song bis ganz an den Anfang an…