Bedsore live on tour

Die Melodic Death-Metaller Avatar kommen erneut nach Deutschland: Im Dezember live in Oberhausen, Ulm und Frankfurt!
Auf dem aktuellen, nunmehr zehnten Avatar-Album DON’T GO IN THE FOREST, das vergangenen Oktober erschien, stehen Träume und ihre Bedeutungen im Mittelpunkt – was sich musikalisch laut Johannes Eckerström „in den rhythmisch vertracktesten und gleichzeitig melodiös eingängigsten Songs unserer gesamten Karriere“ äußerte. Man darf also, wie immer bei Avatar, sehr gespannt auf die aktuellen Konzerte sein. Zu ihren drei Deutschland-Shows im Dezember bringen Avatar die dänischen Death Metal-Newbies Neckbreakker mit, die 2024 mit ihrem schroffen Debütalbum WITHIN THE VISCERA überzeugten und sich seither einen Namen machen als brachialer Liveact, bei dem kein Stein auf dem anderen bleibt. METAL HAMMER präsentiert:…
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