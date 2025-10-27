Bhukhurah live on tour

Paradise Lost haben ihr neues Album ASCENSION genannt und werfen damit die Frage auf, ob das als Abschied von ihrem irdischen Schaffen gemeint sein könnte.
Das komplette Interview mit Paradise Lost findet ihr in der METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Richtig ruhig ist es nie um Paradise Lost, auch wenn die neuen Alben nicht mehr ganz so emsig auf das Publikum einprasseln wie einst. OBSIDIAN erschien 2020 zum ersten Höhepunkt der Pandemie, seitdem gab es erstaunliche drei Live-Alben und eine Jubiläumsneueinspielung ihres Durchbruchalbums ICON, nicht zu reden von den sonstigen Aktivitäten der Protagonisten, also Greg und Sänger Nick Holmes, in Form des gemeinsamen Projekts Host sowie neuen Alben von…
