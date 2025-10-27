Christmas live on tour

Das Haus aus Slipknots ikonischem ‘Duality’-Musikvideo wird aktuell verkauft, nachdem die Besitzer ihre Hypothek nicht mehr zahlen konnten.
Das Haus, das Slipknot in ihrem Musikvideo zu ‘Duality’ in Schutt und Asche legen, wird am 14. Oktober zwangsversteigert, wie der Des Moines Register berichtet. Die Besitzer des legendären Hauses waren offenbar nicht dazu in der Lage, die restlichen $141.403,81 ihrer Hypothek zu zahlen, die sie laut Gerichtspapieren im September 2005 aufgenommen haben. Das Haus steht auf einem 0,77 Hektar großen Grundstück in Des Moines, hat drei Schlafzimmer, anderthalb Bäder, circa 162 Quadratmeter und wird laut einem Gutachter der Gemeinde auf einen Wert von $336.400 geschätzt. 2004 drehten Slipknot dort ihr ikonisches Musikvideo und richteten dabei immensen Schaden an. Eskalation…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.