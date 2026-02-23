Bridge City Sinners live on tour

Seit 2018 gab es keine Ausgabe des Ozzfest mehr. Das will Sharon Osbourne nun ändern – und erläutert ihre bisherigen Überlegungen.
Obwohl der Black Sabbath-Frontmann vergangenes Jahr verstarb, schwebt sein Erbe nach wie vor über der Metal-Szene. Seine Witwe Sharon Osbourne möchte nun das einst initiierte Ozzfest, ein Festival in den USA mit dem Fokus auf Hard Rock und Heavy Metal, wiederbeleben. Konkrete Pläne dafür gibt es bereits. Ozzfest: Kehrt das Festival zurück? „Ich habe mich kürzlich mit Live Nation über die Rückkehr des Ozzfest unterhalten“, sagte Sharon Osbourne in einem Interview mit dem Billbord Magazin. „Es war Ozzy ein großes Anliegen, jungen Talenten eine Bühne vor großem Publikum zu bieten. Wir haben die Metal-Festivals in diesem Land quasi ins Leben…
