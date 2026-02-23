Tailgunner live on tour

Wie Erik Grönwall erklärte, arbeitet er derzeit an einem Soloalbum. Erscheinen soll es noch dieses Jahr.
Für Erik Grönwall war sein Engagement bei Skid Row nur ein kurzes Gastspiel. Nachdem er 20022 zur Band gestoßen war, mit der er im selben Jahr THE GANG’S ALL HERE veröffentlichte, musste er sich bereits 2024 wieder aus gesundheitlichen Gründen trennen. Nun will der Sänger solo durchstarten und kündigt ein Studioalbum an, das bereits dieses Jahr erscheinen soll. Stehaufmännchen „Ich habe meine Karriere in Bands aufgebaut, habe es geliebt, in Bands zu sein, aber mich auch gefragt: Wer bin ich als Songwriter, wenn ich meine eigene Musik veröffentliche?“, sagte Grönwall im Interview mit Roppongi Rocks. „Ich habe zwar nach meiner…
