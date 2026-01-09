Bruno Mars live on tour

Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French will bei der Reunion-Tour niemanden enttäuschen. Daher werden vermutlich nur Gassenhauer gespielt.
Im letzten Jahr war es die große Überraschung für Twisted Sister-Fans und auch die Band selbst, als Sänger Dee Snider sich doch für eine Reunion entschied. Anlässlich des 50. Jubiläums wird die Band für „weltweite Auftritte“ wiederbelebt, wie es in der Ankündigung vergangenen September hieß. Neben Snider stehen natürlich die beiden Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda auf der Bühne. Für die Rhythmusfraktion sind Bassist Russell Pzütto und Drummer Joe „Seven“ Franco zuständig. Große Fragen Bei Talking The Talk With Don sollte Jay Jay French jüngst dazu Auskunft geben, ob die Tournee ausgedehnt oder doch eher klein gehalten wird.…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.