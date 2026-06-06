C.O.F.F.I.N. live on tour

‘Star Wars’ ist allgegenwärtig – auch im Metal. Wir haben einigen Musikern die ersten Erinnerungen an die Science Fiction-Saga herausgekitzelt.
Der Artikel erschien ursprünglich am 15.12.2015 auf metal-hammer.de und wurde anlässlich des alljährlichen "Star Wars Day" am 4. Mai ("May the fourth be with you") neu veröffentlicht. Wir sprachen mit Jon Schaffer (Iced Earth), Claudio Sanchez (Coheed And Cambria), Janne Wirman (Children Of Bodom), Jan Hoffmann und Janosch Rathmer (Long Distance Calling), Felix Bohnke (Edguy) sowie Bill Kelliher (Mastodon) über ihre zweite große Leidenschaft und warum ‘Star Wars’ auch im Metal die Macht ist. Dieser Artikel ist ein kurzer Auszug aus unserem ‘Star Wars’-Special. Lest weiter in der Dezember-Ausgabe des METAL HAMMER! Für manch einen genießt ‘Star Wars’ einen signifikanten Stellenwert, der nahezu gleichbedeutend mit…
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