Concrete Vehicles live on tour

Mat Sinner muss die anstehenden Primal Fear-Shows in Südamerika nach einer schmerzhaften Begegnung mit einem Drumriser sausen lassen.
Primal Fear müssen zeitweise auf Bassist Mat Sinner verzichten. Der 62-Jährige muss bei den anstehenden Konzerte in Südamerika aussetzen, weil er sich bei der Liveshow in London Anfang März unglücklich am Bein verletzt hat. Dabei zog sich der Power-Metaller eine klaffende Wunde zu. Um eine Blutvergiftung zu vermeiden, verzichtet der Musiker darauf, über den großen Teich zu fliegen. Für Mat springt nun Dirk Schlächter von Gamma Ray ein. Gesundheitsrisiko "Wichtige Nachricht an all unsere Fans bezüglich der Südamerika-Tour: Traurigerweise müssen wir euch mitteilen, dass Mat nicht dazu in der Lage sein wird, sich der Band bei den anstehenden Gigs in…
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