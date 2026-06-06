Boris live on tour

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Electric Callboy kündigen neues Album an
Electric Callboy
Electric Callboy haben zuletzt eifrig an einem neuen Longplayer geschraubt: TANZNEID erscheint diesen Sommer.
Kaum zu glauben, aber was vollwertige Studioalben angelangt, ist es tatsächlich schon vier Jahre her, dass Electric Callboy die Fans mit einem Release beglückt haben. Im Herbst 2022 brachte die Trancecore-Formation ihren sechsten Longplayer TEKKNO heraus. Höchste Zeit, nachzulegen — findet die Band nun auch selbst und hat für den kommenden Spätsommer eine neue Platte angekündigt. Elektrifizierendes Opus Den Titel-Track dazu haben Sänger Nico Sallach, Shouter Kevin Ratajczak, Gitarrist Daniel „Danskimo“ Haniß, Gitarrist Pascal Schillo, Bassist Daniel Klossek sowie der 2025 fest eingestiegene Schlagzeuger Frank Zummo (ehemals Sum 41) mit ‘Tanzneid’ schon vergangenen Oktoker als Single vorausgeschickt. TANZNEID soll jedenfalls am…
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