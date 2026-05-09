Cardiel live on tour

Mitten in einem neuen Werbespot von Gucci herrscht plötzlich ein ruppigerer Ton, als man ihn in der Luxuswelt erwartet.
Slipknot sind nun endgültig in der Welt der Reichen und Schönen angekommen. Die alteingesessene italienische Luxusmarke Gucci hat einen Teil ihres neuen Werbe-Spots mit Slipknots ‘sic’ (SLIPKNOT, 1999) unterlegt. Der Clip von Jonathan Glazer ist ein leicht surrealer Kurzfilm, in dem Models Artikel aus der neuesten "Generation Gucci"-Kollektion präsentieren. Metal-Motel Das Video beginnt damit, dass ein Model nachts im Hof eines zweistöckigen Motels laut pfeift, um die Aufmerksamkeit anderer Models zu erlangen. Diese strömen perfekt gekleidet (alles Gucci) aus dem Motel und machen sich auf den Weg. Hier läuft im Hintergrund noch das sanftmütige Lied ‘Un bacio e troppo poco’…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.