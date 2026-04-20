Charlotte Wessels & The Obsessio live on tour

Genau zwei Jahrzehnte ist es her, dass Lacuna Coil ihr Viertwerk KARMACODE veröffentlichten. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück.
Als KARMACODE im Jahr 2006 erschien, markierte das Album einen entscheidenden Moment in der Entwicklung von Lacuna Coil. Die Mailänder hatten sich längst einen Namen in der Gothic Metal-Welt gemacht, doch mit ihrem vierten Werk gelang ihnen der Schritt in eine neue Liga. Die Produktion wirkte druckvoller, der Klang moderner und die stilistische Ausrichtung mutiger als je zuvor. Ein Album, das Zeit brauchte Ursprünglich war die Veröffentlichung bereits für 2005 geplant. Die Band entschied sich jedoch bewusst dafür, den Prozess zu verlängern, um jedes Detail auszufeilen. Diese zusätzliche Zeit zahlte sich aus, denn KARMACODE entwickelte sich zu einem ihrer prägendsten…
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