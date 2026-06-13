Coilguns live on tour

Die Dino Metal-Band Heavysaurus reagiert in einem Instagram-Post auf den Vorwurf, ihre Musik sei gewaltverherrlichend und satanistisch.
Es ist eine Geschichte, älter als der Heavy Metal selbst: Schon The Beatles wurden Satanismus und Blasphemie vorgeworfen. Nun gerieten Heavysaurus in das Visier der berüchtigten Metal-Kritikerin Christa Jenal, die in den Neunzigern auch schon Cannibal Corpse Probleme machte. In einem Statement auf Instagram wehrt sich die Dino Metal-Band gegen die Kritik. Der Rattenfänger von Hameln In einem Leserbrief an die Saarbrücker Zeitung, die in einem Artikel über Heavysaurus berichtete, beschwerten sich Christa Jenal und ihr Mann Peter zunächst: "Der Rattenfänger von Hameln trägt heute ein Dinosaurierkostüm und spielt Heavy Metal statt Flöte. Und das für ein erklärtes Zielpublikum von drei…
Zuletzt kommentiert
Die zwanzig besten Metal-Bands mit Frauengesang
Die 20 besten Bands mit Frontfrau aus unterschiedlichen Genres von Symphonic- über Heavy- bis Death Metal seht und hört ihr hier.
Video: Corey Taylor schlägt Slipknot-Konzert-Besucher Handy aus der Hand
Gerechtfertigte Lektion oder überzogene Reaktion? Corey Taylor schlägt Konzertbesucher Smartphone aus der Hand.
Feuer und Naturgewalt: Rammstein auf dem Hurricane 2016 (Konzertbericht)
24.06.2016, Hurricane-Festival: Am Hurricane-Freitag hatte sich die NDH-Elite Rammstein angekündigt. METAL HAMMER war vor Ort und berichtet von Feuer und Naturgewalt.
Ehemaliger The Mars Volta-Sänger hat Gras für 1000$ die Woche geraucht
Der ehemalige The Mars Volta-Sänger Cedric Bixler-Zavala hatte laut eigener Aussage ein erhebliches Gras-Problem!
Kingsglaive: Final Fantasy XV: Die Charaktere des spektakulären CGI-Spielfilms im Überblick
Seht hier die Bilder der charismatischen Charaktere und erfahrt etwas zur Geschichte der Hauptfiguren König Regis und den mutigen Soldaten Nyx.