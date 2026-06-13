Dead Finks live on tour

Mit ARCHITECTS OF A NEW WEAVE schlagen Evergrey das nächste Kapitel ihrer Karriere auf. Im Gespräch mit Frontmann Tom S. Englund und Bassist Johan Niemann geht es um kreative Umbrüche, neue Perspektiven – und sie dazu kamen, vor Iron Maiden zu spielen.

Nach dem leidvollen Durchschreiten der Leere ist Evergrey-Vorsteher Tom S. Englund bei sich selbst angekommen. Die Erkenntnisse dieser Reise teilt er auf ARCHITECTS OF A NEW WEAVE sowie im Sechs-Augen-Gespräch mit Bassist Johan Niemann und METAL HAMMER. Das komplette Interview mit Evergrey findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Evergreys Geschichte zeigt: Wer kämpft und nicht aufgibt, wird belohnt. Englund hat sein Leid in kreatives Dauerfeuer verwandelt und freut sich nicht nur über seine neue Familie, sondern auch die Chance, in…