CV Vision live on tour

Judas Priest erhielten die Stadtschlüssel zu Albuquereque in New Mexico. Die Übergabe fand am 23. Oktober vor ihrem Konzert statt.
Am 23. Oktober überreichte Bürgermeister Tim Keller Judas Priest symbolisch die Stadtschlüssel von Albuquerque. Auf den Sozialen Medien postete die Band ein Video, auf dem sie mit den Schlüsseln posiert. Die Auszeichnung fand vor ihrem Konzert am 23. Oktober im Isleta Amphitheater in Albuquerque statt. Ein Video dazu ist unten zu sehen. Eine symbolische Würdigung Unter ihrem Beitrag auf Instagram schrieben Judas Priest: „Am Donnerstag, den 23. Oktober wurde den Jungs von Judas Priest der Schlüssel der Stadt Albuquerque, New Mexico durch den Metal-Bürgermeister Tim Keller verliehen. Danke an den Bürgermeister, sein Team und alle Metal-Verrückten von Albuquerque!“ Die Verleihung…
